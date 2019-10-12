قوى الأمن عممت صورة المفقود عصام مصطفى جمال الدين

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: عصام مصطفى جمال الدين (مواليد عام 1994، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 08/10/٢٠١٩ من منزله في بلدة مقنة الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه، مع العلم انه يعاني من مرض عقلي ونفسي.

وطلبت من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر يونين في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 305011/08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.