حريق داخل مبنى في حي السلم والدفاع المدني يخليه بسبب انتشار الدخان

اخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شب في مستودع خرضوات يقع في الطبقة الاولى من مبنى سكني في ​حي السلم​- الضاحية الجنوبية. وتوازيا عمل العناصر على اخلاء المبنى المؤلف من ستة طبقات من السكان بسبب انتشار كثيف للدخان نتيجة الحريق.

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