شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لنقيب المحامين.. "الزند" يتنازل عن بلاغه ضد محام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحامى صالح الدرباشى، وكيل المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، عن تنازله عن البلاغ المقدم من موكله ضد المحامي أحمد قناوي، استجابة لطلب سامح عاشور، نقيب المحامين.

وأوضح "الدرباشي"، في بيان له اليوم السبت، أنه بناء على تكليف موكله المستشار أحمد الزند، تنازل عن البلاغ بنيابة غرب القاهرة الكلية.

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وأضاف، أن "الزند" أراد ألا يكون سببا فى إلحاق أذى بأي محام لم يصل اعتداؤه عليه بخدش الأعراض أو المساس بسمعته أو أولاده، وكذلك استجابة لطلب سامح عاشور نقيب المحامين، والكثير من الزملاء الأعزاء.