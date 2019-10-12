دمنات..مصرع “راعي الغنم” بعد سقوطه من مرتفعات جبل تيل إزوزير 

لقي “راع غنم” مصرعه منتصف ليلة أمس الجمعة، بعد سقوطه من إحدى مرتفعات جبل تيل إزوزير، ضواحي دمنات.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن شابا يرعى الغنم لقي حتفه بشكل مفاجئ، إثر سقوطه من إحدى مرتفعات جبل، ليلقى مصرعه بعين المكان، متأثرا بجروح على مستوى الرأس.
وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة إستنفار لمختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية، التي وجدت صعوبة في انتشال جثة الهالك، حيث استغرقت أكثر من 3 ساعات في العملية لصعوبة التضاريس بمكان الحادث.
هذا وقد تم نقل جثة راع الغنم إلى مستودع الأموات بمستشفى الاقليمي لأزيلال، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات هذه الحادثة.
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