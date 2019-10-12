بايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على نجم توتنهام الإنجليزي

دخل فريق بايرن ميونخ الألماني على خط الأندية الراغبة في ضم النجم الدنماركي كريستيان إركسن، متوسك ميدان فريق توتنهام الإنجليزي، والذي يعتبر الهدف الأول لفريق ريال مدريد الإسباني.

وحسب صحيفة ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، اليوم السبت، فإن الفريق “البافاري” يجهز عرضا مهما من أجل إقناع النادي الإنجليزي، بانتداب إريكسن، الذي لن يطول مقامه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد نفس المصدر، أن الفريق الألماني يرغب في تعويض رحيل كل من فرانك ريبيري وآريان روبين، بضمه إسم متألق من قيمة إركسن.

جدير ذكره، أن ريال مدريد يعتبر هو المرشح الأول لضم النجم الدنماركي، على الرغم من منافسة أندية كبيرة أخرى على غرار يوفنتوس وأنتر ميلان الإيطاليين.