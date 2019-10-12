السعودية تبني أعلى مصلى معلق في العالم يطل على الكعبة من ارتفاع 161 مترا

بدأت الجهات المختصة في السعودية تنفيذ بناء مشروع أعلى مصلى معلق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، بارتفاع يبلغ 161 مترا.

وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في بيان اليوم السبت ، إنه “تم البدء في تنفيذ أعلى مصلى معلق في العالم بارتفاع 161 مترا، وبإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام”.

وأضاف أن المصلى المعلق سيتم إنشاؤه ضمن برج جبل عمر العنوان، وهو على محور المشاة الرئيسي المؤدي إلى محطة قطار الحرمين، عبر مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي، وينتهي بساحة الحرم الشريف.

وبحسب البيان، تبلغ مساحة المصلى المعلق أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصل.

Advertisements

وتسعى السعودية إلى تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمان، في إطار تفعيل خطتها التطويرية “رؤية 2030” التي تروم ضمن أهدافها استقطاب ستة ملايين حاج خلال موسم الحج، و30 مليون معتمر على مدى العام.