مدرب أبناء سخنين: نهدف للابتعاد عن القاع والاقتراب من القمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب اتحاد أبناء سخنين، سليمان الزبارقة، سعادته بعد فوزه في أولى مبارياته مع فريقه على أخاء الناصرة بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة.

ويحتل الفريق السخنيني المركز الثامن بترتيب لائحة الدوري برصيد 10 نقاط.



وبهذا الصدد، قال مدرب اتحاد أبناء سخنين، سليمان الزبارقة، في حديث لـ"عرب 48" عقب الفوز، إنه "بفضل الله حققنا نتيجة جيدة، وقد أدرك اللاعبون خلال الوقت القصير ومنذ تعييني كمدرب بأنه لا بديل عن اللعب بقوة وجدارة".

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وأضاف "من ناحيتي أسعى جاهدا لبث روح اللعب الجماعي والقتال والمحاربة على كل كرة على أرضية الملعب، ونتيجة المباراة هذه لا تكفي لنا في المباراة القادمة وبالتالي علينا العمل بشكل أكبر من أجل الفوز في المباراة المقبلة".

وأشار إلى أنه "لست راضيا عن المستوى خصوصًا عندما نتحدث عن كادر مثل الذي يملكه اتحاد أبناء سخنين، وما زال أمامي متسع من الوقت وخلال الفترة المقبلة سيصل الفريق إلى المستوى الذي أريده".

وختم الزبارقة بالقول "هدفنا في هذه الفترة هو الفوز من مباراة لأخرى من أجل الابتعاد عن قاع اللائحة وفي الوقت ذاته الاقتراب من قمة لائحة الدوري".