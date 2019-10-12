العنف متواصل: شجاران في الناصرة وكفر مندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع شجاران، مساء السبت، أحدهما حاشد في قرية كفر مندا وآخر أسفر عن إصابة شاب في الناصرة.

الناصرة: إصابة شاب بجراح خطيرة

أصيب شاب في العشرينيّات من عمره، جراء شجار اندلع بين أفراد عائلة قرب منزله في حي الصّفافرة.

وتطوّر الشجار، وفق مصادر طبيّة، إلى طعن الشاب، الذي نقل لتلقّي العلاج في المشفى الإيطالي بالناصرة، حيث وصفت جراحه بالخطيرة.

ولاحقًا، اعتقلت الشرطة ثلاث شبّان من الحيّ، للاشتباه بمشاركتهم في الشجار.

وأعمار الشبان المعتقلين هي: 20 و22 و50 عامًا.

كفر مندا: شجار جماعي عائلي أثناء جلسة للمجلس

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وفي كفر مندا، اندلع شجار جماعي عائلي، مساء السبت، بدأ داخل اجتماع المجلس المحليّ، وتحوّل إلى شجار كبير في ساحة المجلس.

وقالت الشرطة إن "مئات" من أهالي القرية شاركت في الشجار.

وتخلّل الشجار قذفا للحجارة، التي سبّبت أضرارًا كبيرة في الممتلكات، وأصابت المارّة في المنطقة.

وسادت حالة من الغضب بين الأهالي في البلدة بسبب تكرار هذه الشجارات دون عدم السيطرة عليها في كل مرة.

يذكر أن كفر مندا شهدت أجواء مشحونة واعتداءات على المواطنين الآمنين وحرمات البيوت، على خلفية الانتخابات المحلية الأخيرة التي شهدتها البلدة.