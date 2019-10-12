مصرع شاب عربي من حيفا في انقلاب دباب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب عربي من مدينة حيفا، مساء السبت، مصرعه إثر انقلاب دبّاب في جبل الكرمل.

ويبلغ الشاب من العمر 35 عامًا، ونقل إلى مشفى رمبام لتلقي العلاج بجراح بالغة الخطورة، إلا أن الأطباء لم ينجحوا في إنقاذ حياته.

الدّباب بعد انقلابه (الشرطة)

وبحسب الشرطة، أدّى انقلاب الدباب إلى إصابة شابة (24 عامًا) كانت في الجوار بجراح طفيفة، نقلت على إثرها، أيضًا، لتلقّي العلاج.

وقال أحد المسعفين "دخلنا ضمن سيارة الطوارئ إلى الكرمل. ورأينا المصاب في قاع أحد الطرقات، وكان فاقدًا للوعي ملقى على الأرض جراء ضربة قوية على رأسه، ورأينا شخصين واقفين أعطياه الإسعاف الأولي بإرشاد هاتفي".

وأضاف "بعد تخليصه، بدأت الطواقم الطبية محاولات إنقاذ حياته، ونقل للمشفى وحالته حرجة للغاية".