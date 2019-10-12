شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات جديدة بالضالع ومصادر تدحض إدعاءات المليشيات بالسيطرة على الجب والان مع التفاصيل

شهدت جبهة بلدتي الفاخر والجب الاستراتيجيتين الواقعتان على أقصى الشمال الغربي للضالع، مواجهات وصفت بأنها الأعنف منذ العملية العسكرية النوعية التي شنتها القوات الجنوبية فجر الثامن من أكتوبر والتي تكللت بوصول طلائع القوات الجنوبية بلدة الفاخر الإستراتيجية وقرع الابواب الشرقية لمحافظة إب اليمنية التي تسيطر عليها المليشيات منذ خمسة أعوام.

ووفق مصادر استخدمت خلال المواجهات أسلحة المدفعية والدوع وغيرها من الأسلحة في تلك المواجهات التي اندلعت مؤخرا في محيط معسكر الجب والفاخر بين المليشيات الحوثية ووحدات من القوات الجنوبية المشتركة التي عززت حضورها العسكري ودمرت أهدافا عسكرية للتمرد في بلدتي الجب والفاخر.

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هذاودفعت القوات الجنوبية المشتركة بتعزيزات جديدة وصفت بأنها الأكبر منذ اندلاع المواجهات لتتمركز الأخيرة في عدد من النقاط المحورية في بلدتي الجب والفاخر.

إلى ذلك دحضت المصادر، ادعاءات إعلام المليشيات الحوثية بالسيطرة على معسكر "الجب" الإستراتيجي جنوب غرب قعطبة مؤكدا بان القوات الجنوبية المشتركة كسرت ثلاثة زحوفات للمليشيات مؤخرا وأن ما تتناقله وسائل إعلام الحوثي يأتي ضمن سلسلة أنشطتها الوقائية المغرظة والتزييف الكامل للوقائع والأحداث وهذا ما عرف به إعلام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.