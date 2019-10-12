شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثيون يستهدفون المشتركة وممتلكات المواطنين في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل
شنت مليشيات الحوثي قصفاً مدفعياً عنيفاً طال عدداً من المناطق في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.
ويأتي هذا في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الإنسانية الأممية ولإتفاقية استوكهولم.
وأفادت مصادر ميدانية أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال مديرية حيس بمدافع الهاون الثقيلة من عيار 82 ، والمدفعية الثقيلة من عيار 120.
وقالت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مناطق عدة في حيس من أسلحتها القناصة ، في الوقت الذي جددت استهداف مزارع المواطنين وممتلكاتهم بالمدينة ، في محاولة منها لبث الخوف والذعر في صفوف المدنيين.
يذكر أن المليشيات الحوثية تستغل الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة منذ ديسمبر الماضي وتقوم بتكثيف الإستهداف بالقصف المدفعي والصاروخي على مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الحوثيون يستهدفون المشتركة وممتلكات المواطنين في حيس بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.