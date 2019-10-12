شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تساند تركيا وإيران.. ناشطون يطالبون بطردها من جامعة الدول العربية والان مع التفاصيل

انتقد ناشطون دور قطر ووقوفها بجانب إيران وتركيا بمختلف الاجتماعات العربية، مطالبين بطردها من جامعة الدول العربية.

حيث يرى المحلل السياسي، أمجد طه، أنه "وجب طرد قطر من الجامعة العربية فهو نظام ودولة للإيجار، ولا ينتمي للعرب بل ينتمي لقوم المنتفعين من الإرهاب".

ومضى" في القمة الاسلامية انسحب من بيان يدين ارهاب إيران، وفي القمة العربية اليوم يتحفظ على بيان يدين قتل الأكراد واحتلال تركيا لشمال سوريا!".

واعتبر ناشطون بأن أمير قطر تميم انحنى لاردوغان مره اخرى، مشيرين إلى أنه يتحفظ خوفا وخضوعا على قرار جامعه الدول العربيه الذي ادان الهجوم التركي الغير مبرر على شمال سوريا".

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من جانبه، أوضح الناشط سعود الأحمد، بأن "قطر صارت الحين لا تهتم وتدعم الارهاب علني وأصبحت محتلة سياسيا سواء في قرارتها او اي شي ثاني لصالح الأتراك".

وتابع" كل تاريخ قطر اللي جالسين تشوفونه هو ولا شي الحين دخلت في مرحله عجيبه غريبة أصبحت تدعم بشكل مادي وحتى أراضيها أصبحت تسلمها للأتراك لكي يتدخلون في الأمور العربية".

من جهتها، تقول "منال بنت فيصل، إن قطر هي أول من دعم وأول من ينفذ توجيهات ايران في دعم اردوغان لكي يقصف ويذبح ويقتل الابرياء داخل سوريا".

أما نايف السلطان، يؤكد أن قطر أصبحت تتبع منهج أكثر وقاحه ، تسليم أراضيها للأتراك وتأييدهم في غزو اخواننا في سوريا امر لا بد منن اتخاذ موقف من الدول العربية".

وتابع "تاريخ قطر لو ترجعون له بتشوفون انها توقف ضد العرب ومن جميع الجوانب سواءً رياضياً او سياسياً ماتفرق معهم اهم شئ يوقفون ضد العرب ويساندون معاديين العرب تركيا ، إيران ، والله انها من ضمنهم معادية للعرب معجبها وضع الاكراد واللي يتعرضون له".