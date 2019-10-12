شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات غذائية من الهلال الإماراتي لأبناء الحديدة والان مع التفاصيل

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعداتها الغذائية للمحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتطبيع الحياة في مناطقهم.

حيث سيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو ثلاثة آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

وشملت المساعدات أهالي حي المنظر بمديرية الحوك وأهالي حي المسنا بمديرية الحالى في مدينة الحديدة.

كما شملت المساعدات مخيمات النازحين في الحيمة بمديرية التحيتا ، والعليلي والوعرة بمديرية الخوخة جنوب الحديدة.

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وعبر الأهالي والنازحين عن سعادتهم بإستمرارية المساعدات الغذائية المقدمة لهم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مؤكدين أن هذه المساعدات تخفف عن كاهلهم الكثير من المعاناة التي سببتها لهم الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.

ولفتوا إلى أن مزارعهم التي يعتمدون عليها كمصدر دخل لاتزال ممتلئة بحقول الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية قبل اندحارها على يد القوات المشتركة.

وأعربوا في ختام تصريحاتهم عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على اهتمامها الكبير بحياتهم ومعيشتهم عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر.

يشار إلى أن هيئة الهلال تسير قوافل مساعدات غذائية بصورة منتظمة وفق مسح دقيق للأسر الفقيرة والمحتاجة فضلاً عن المساعدات الطارئة والمساعدات المخصصة لمخيمات النازحين.