شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز: المعابر من جهتتا مفتوحة ولايزال الحوثيون يغلقونها والان مع التفاصيل
قال محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، إنه متى ما اعلن الحوثيون بشكل رسمي عن فتح المعابر من قبلهم ، فان المعابر من جانبنا ستكون جاهزة لاستقبال كافة المواطنين الداخلين الى تعز او المغادرين منها.
وقال شمسان في تصريحات ان المعابر في تعز مفتوحة من قبلنا منذ اول يوم حرب ،كوننا لسنا من يغلق المعابر..
وتابع "وقد وجهنا قيادة المحور بتسهيل دخول او خروج كافة المواطنين عبر كل المعابر التي سيعلن الحوثيون رسمياً عن فتحها".
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