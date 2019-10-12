شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحوثيون يطلقون النار على لجنة التفاوض لفتح الطريق شرق تعز والان مع التفاصيل

أطلقت عناصر من مليشيات الحوثي الانقلابية، ظهر اليوم، النار على لجنة التفاوض الحكومية، في المنفذ الشرقي لمدينة تعز.

وقال مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة نجيب قحطان إنهم تعرضوا لمحاولة قنص أسفل عقبة منيف في حوض الأشراف من قبل الحوثيين ".

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وأضاف قحطان " تقدمنا قبل قليل الى أسفل عقبة منيف في حوض الاشراف، لمحاولة العبور نحو فرزة صنعاء، لكن فوجئنا بإطلاق أعيرة نارية من قبل الحوثيين في محاولة قنصنا ومنعنا من الوصول الى فرزة صنعاء".

وتابع " الحوثيون يكذبون كما يتنفسون".

وكانت السلطة المحلية ولجنة التفاوض الحكومية، قد أعلنت صباح اليوم السبت، فتح طريق (عقبة منيف – حوض الأشراف - ومنفذ غراب مفرق شرعب) من طرف واحد، وفي انتظار إعلان مماثل من قبل الحوثيين.