شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. انتشار واسع لعمليات السطو المسلح والسرقات في إب بتعاون حوثي والان مع التفاصيل

انتشرت ظاهرة السرقات والسطو المسلح على ممتلكات الدولة والمواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية إن مولدات ومحولات كهربائية تابعة لمؤسسة الكهرباء بمدينة إب تعرضت للسرقة، في الوقت الذي أشارت المصادر إلى وقوف قيادات حوثية تستثمر في مجال الكهرباء ، تقف خلف السرقات التي تتعرض لها ممتلكات مؤسسة الكهرباء.

وفي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب أكدت المصادر تعرض منزل مواطن للسرقة، حيث كان بداخله سبعة ملايين ريال وممتلكات ومجوهرات ثمينة،تعرضت للسرقة، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة زادت فيها جرائم القتل والسرقات والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.

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وفي حارة الوازعية بمديرية الظهار بمدينة إب، تعرض مواطن لسرقة "جنبيته" الثمينة من قبل عصابة نشل مرتبطة بعصابات السراقات التي تديريها مليشيا الحوثي وتنشر الفوضى داخل المدينة.

وتعرض تاجر للإعتداء وإطلاق النار في البطن والرأس من قبل عصابة مسلحة هدفت للسطو على متجره بقوة السلاح بجوار مدرسة الأجيال بمديرية الظهار بمدينة إب، ونقل التاجر إلى العناية المركزة ولا يزال بوضع صحي حرج للغاية بحسب مصادر طبية.

وفي مدينة إب تعرضت سيارة فيتارا تابعة لأحد المواطنين، تعرضت للسرقة من الشارع العام بحي شارع بغداد وسط مدينة إب ، بعد أيام قليلة من مقتل المهندس طه التويتي بحي شارع بغداد والذي يشهد فوضى أمنية زادت فيها الجريمة والسرقات التي يتعرض لها أبناء الحي.

واشتكى عدد من مالكي الدراجات النارية من سرقات دراجاتهم من قبل عصابات تمارس جرائم مروعة حيث يتم استئجارهم إلى أماكن معينة خصوصا في الدائري الغربي لمدينة إب وخناك تتلقفهم العصابات المسلحة التي تصادر ممتلكاتهم بقوة السلاح وتمارس على بعضهم إعتداءات عنيفة وتتركهم في الشارع مضرجي بدمائهم.