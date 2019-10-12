شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثي مدفعي على مواقع المشتركة شرق الحديدة والان مع التفاصيل

شهدت مناطق متفرقة في مدينة الحديدة صباح اليوم خروقات وانتهاكات عدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن. وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والأسلحة القناصة وشنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة الحديدة. Advertisements وأضافت المصادر أن المليشيات قصفت بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 ، بالتزامن مع قيامها بإستهداف المواقع بالأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة. وتزايدت الإنتهاكات والخروقات التي ترتكبها المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، وتسعى لنسف الجهود الأممية المتضمنة لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الحديدة.

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