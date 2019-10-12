شكرا لقرائتكم خبر عن محلية تعز تعلن فتح طريق حوض الأشراف وتنتظر فتحها من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

أعلنت قيادة السلطة المحلية في مدينة تعز، ولجنة التفاوض الحكومية، صباح اليوم السبت، فتح طريق (عقبة منيف – حوض الأشراف) من طرف واحد.

وحضرت قيادة السلطة المحلية ممثلة بوكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، وعدد من القيادات الامنية والعسكرية ورئيس لجنة التفاوض النائب عبدالكريم شيبان، وأعضاء اللجنة، إلى حوض الأشراف للإشراف على فتح الطرق من داخل المدينة.

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وتنتظر قيادة السلطة المحلية ولجنة التفاوض إجراء مماثل من جماعة الحوثي التي تسيطر على الطريق وتفرض الحصار على المدينة منذ 5 سنوات.