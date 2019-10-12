شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قذائف الحوثيين تشرد الأسر من منازلهم في الحديدة والان مع التفاصيل

يتواصل تشريد العائلات والأسر من منازلهم في مدريرية الدريهمي بمحافظة الحديدة جراء قصف واستهداف المليشيات الحوثية لمنازلهم وتشريدهم منها. وعمدت مليشيات الحوثي إلى انتهاك حقوق الإنسان في مختلف مناطق الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة نهاية العام المنصرم. وتمارس جرائم التهجير القسري ضد المواطنين الأبرياء بقصف منازلهم وأحيائهم السكنية والأسواق العامة والمزارع بشكل يومي. Advertisements وتحدث نازحين أنهم شُرِّدوا من منازلهم بسبب قذائف المليشيات الحوثية المستمرة لهم حيث قامت بقصف منازلهم وتشريدهم من منازلهم وتمركزت فيها. مسلسل الجرائم والإنتهاكات الحوثية بحق المواطنين الأبرياء أدى إلى سقوط مئات المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن خلال عمليات الإستهداف والقتل المباشر من قبل الحوثيين ، وآخرين سقطوا بسبب الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا في الطرقات العامة والمزارع بمختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

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