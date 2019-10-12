شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مصر: تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، إن "تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها السافر في سوريا".

وأضاف في تصريحات أن "تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها".

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وشدد شكري أن على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان التركي على سوريا.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال السبت، إن الهجوم التركي عدوان سافر وانتهاك للسيادة السورية.

مشيراً إلى أن الهجوم التركي يهدد الدول العربية ويقوّض الحل السياسي في سوريا.