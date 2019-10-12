شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مصر: تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها والان مع التفاصيل
قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، إن "تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات عدوانها السافر في سوريا".
وأضاف في تصريحات أن "تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها".
وشدد شكري أن على المجتمع الدولي اتخاذ كافة التدابير لوقف العدوان التركي على سوريا.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال السبت، إن الهجوم التركي عدوان سافر وانتهاك للسيادة السورية.
مشيراً إلى أن الهجوم التركي يهدد الدول العربية ويقوّض الحل السياسي في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية مصر: تركيا تحاول استغلال الوضع في سوريا لتبرير احتلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.