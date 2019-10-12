شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يطالب بخروج تركيا وقواتها من سوريا والان مع التفاصيل

طالب وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، بخروج تركيا وقواتها من سوريا. وقال قرقاش في تصريحات إن الإمارات تدين العدوان التركي على الأراضي السورية. Advertisements جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لبحث الاعتداء التركي على سوريا. وكتب قرقاش تويتر أن الاجتماع يبحث التداعيات الخطيرة على الصعيد السياسي والإنساني والعدوان التركي غير شرعي ومرفوض عربيا ودوليا. وأضاف "مرة أخرى تبرز ضرورة العمل العربي المشترك أمام التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية

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