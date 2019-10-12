معارض تركي: أردوغان جعل سوريا مستنقعا للإرهاب

قال معارض تركي إن الرئيس رجب طيب أردوغان هو المسؤول الأول عن تحويل سوريا إلى مستنقع ووكر للتنظيمات الإرهابية عبر السياسة الخارجية التي ينتهجها لا سيما في الملف السوري.

جاء ذلك على لسان أوغوز قان صاليجي، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتزعم المعارضة التركية، في تصريحات صحفية أدلى بها من ولاية ملاطية (غرب)، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "خبردار" المعارضة.

وأضاف صاليجي "منذ بداية الأزمة السورية ونظام أردوغان ينتهج "سياسة خاطئة" حيال سوريا بشن عدوانه بدلا عن إقامة حوار مع الرئيس بشار الأسد حول كيفية الحفاظ على الحدود بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وسيادتها".

وتابع "بالتأكيد من حق تركيا الحفاظ على حقوقها، ومكافحة الإرهاب لكن دون التعدي على سيادة الدول الأخرى، يجب أن يتم ذلك من خلال التنسيق معها على المستويات كافة، فسوريا بها نظام معترف به من قبل الأمم المتحدة".





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ولفت صاليجي إلى أن "ما وصلت إليه سوريا حاليا جاء بسبب نظام حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، فهو المسؤول الأكبر عن تشرذمها، وتحولها إلى مستنقع ووكر للإرهاب".

وأوضح أن "نظام أدوغان يتبنى سياسة خارجية متناقضة، فأسبوع أصدقاء مع أمريكا، والأسبوع الذي بعده أصدقاء مع روسيا، فهذا الأسبوع نرى أردوغان صديقا لترامب والأسبوع الآخر صديقا لبوتين".

وأردف قائلا "حينما يكون صديقا مع أحدهم يخسر الصديق الذي كان معه قبل أسبوع.. سياسة خارجية متخبطة لا يمكن أن تكون لنظام يعي ما يفعل ويقول".

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري الذي بدأته الأربعاء الماضي على الشمال السوري، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دُحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.





وقوبل العدوان التركي الذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات بتنديد عربي ودولي واسع، فيما لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على نظام رجب طيب أردوغان.

وأعلنت الإدارة الكردية في شمال سوريا، في وقت سابق السبت، نزوح ما يقرب من 200 ألف شخص بسبب الهجوم التركي الذي يستهدف قرى ومدن المنطقة.