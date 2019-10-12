مقتل 15 شخصا بهجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

قتل 15 شخصا وأصيب آخرون في هجوم إرهابي شنه مسلحون على مسجد ببلدة سالموسي شمالي بوركينا فاسو أثناء صلاة الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين فتحوا النار على المصلين أثناء تأدية صلاة الجمعة، فيما لم تتضح على الفور هوية العناصر المنفذة للهجوم.

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وأكد أحد سكان بلدة جوروم - جوروم القريبة من الهجوم، مشيرا إلى أن سكان بلدة سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.

وبقيت بوركينا فاسو حتى عام 2015 بعيدة عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر جارتها شمالا، لكن إرهابيين، بعضهم على ارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدودها الجنوبية والغربية.

وقتل المسلحون نحو 600 شخص، وفق حصيلة لفرانس برس، لكن مجموعات المجتمع المدني تشير إلى إجمالي حصيلة القتلى تجاوزت ألف قتيل.

وفر نحو 300 ألف من منازلهم، بينما أغلقت نحو 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد.