الان تتابع عشرات القتلى من مليشيا الحوثي في سلسلة ضربات جوية للتحالف بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات لقي العشرات من مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، في سلسلة ضربات جوية للتحالف العربي بمحافظة حجة. في السياق أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن الجيش اليمني قطع شوطًا كبيرًا في المعركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات الإرهابية.

وأضاف الفريق المقدشي خلال اجتماع لقيادة العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اليمنية عقد بمدينة مأرب أن المليشيا المدعومة من إيران استحوذت على مقدرات المؤسسة الدفاعية لبلاده وأسلحتها وتقوم بتسخيرها لتدمير اليمن وتهديد الأمن الإقليمي.

وحثّ المقدشي الجميع على توحيد الجهود والإمكانات نحو الأهداف الأساسية المتمثلة في استعادة الشرعية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الدستورية وصولاً إلى الانتقال نحو بناء دولة اتحادية، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية.

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