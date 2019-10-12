الان تتابع دهس شرطي في مطار الكويت .. و التحقيقات تفجر مفاجأة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات تعرض شرطي كويتي يعمل في مطار الكويت إلى حادث دهس تسبب في كسر ظهره و أشارت التحقيقات أن الذي أقدم على الجريمة هو ابن عمه، فيما أشار مصدر إلى وجود خلافات بين الجاني والمجني عليه.

ونقل الشرطي المجني عليه إلى المستشفى إثر الحادث، وأظهر التقرير الأولي إصابته بكسر في الظهر.

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