الان تتابع "الوفاق" الليبية ترفض وقف التعاون مع تركيا على خلفية عدوانها على سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في 12 أكتوبر 2019 8:55 م آخر تحديث 12 أكتوبر 2019 8:56 م الخليج 365-متابعات أعلنت حكومة الوفاق الليبية، رفض وقف التعاون مع تركيا على خلفية عدوانها على سوريا.

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