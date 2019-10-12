الان تتابع إيران: مستعدون لمحادثات مباشرة مع السعودية أو عبر وسطاء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده مٌستعدة للدخول في حوار مع المملكة العربية السعودية “مباشرة أو من خلال وسطاء”.
وأضاف ظريف في مقابلة مع قناة “TRT” التركية الرسمية، حسب ما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية: “السعودية هي جارتنا، وسنكون دومًا جنبا إلى جنب في هذه المنطقة إلى الأبد، لذلك ليس لدينا خيار سوى التحدث مع بعضنا، نحن على استعداد للحوار مع السعودية مباشرة أو من خلال وسطاء”.
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