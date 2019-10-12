هيئة الأرصاد السعودية تحذر سكان 5 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم السبت، تنبيه متقدم لـ ” المدينة المنورة – تبوك – الجوف – الحدود الشمالية – مكة المكرمة ” ، حيث حذرت من هطول أمطار مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة.



وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل ” أضم – الليث – ميسان – عرعر – رفحاء – طريف – الطائف – العرضيات – تبوك – تيماء – جازان – صامطة – أحد المسارحة – الدرب ” .

وتوقعت الهيئة أن ينتهي التنبيه غدًا الاثنين.

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