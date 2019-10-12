الإتحاد الأوروبي يناقش حظر تصدير الأسلحة لتركيا

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السبت 12 أكتوبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
كشف أربع مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، اليوم السبت، أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يفرضون حظراً على صادرات الأسلحة لتركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال سوريا، وذلك في غضون الأسبوع المقبل.
جاء ذلك حسبما نقلت الوكالة عن أربعة مصادر وصفتها بأنها مطلعة على تلك التطورات، دون الكشف عن هوياتها.
وقالت إنه "إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً من هذا القبيل، فإنه سيشكل صفعة جديدة للعلاقات بين أنقرة وحلفائها بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعلن، السبت، تقييد تصاريح صادرات السلاح إلى تركيا بسبب العملية العسكرية التركية.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة غداً الأحد، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "على خلفية الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، لن تمنح الحكومة الاتحادية تصاريح جديدة لكل معدات التسليح التي يمكن أن تستخدمها تركيا في سوريا".
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