مركز الملك سلمان يعالج 19 ألف سوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 19,239 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن خلال سبتمبر الماضي، وقدمت خدماتها الطبية لهم.

وراجع عيادات الطب العام 6,648 شخصا، وعيادات الأطفال 5,644 طفلا، كما استقبلت عيادة النساء والولادة 2,567 امرأة، فيما تلقى 1,054 لاجئا سوريا العلاج في عيادة الباطنية، وراجع عيادتي الأسنان 1,236 مراجعا.

كما تعاملت عيادتا الجراحة مع 961 حالة قدم لها العلاج المناسب، كما جرى تقديم 1,126 تطعيما لـ 506 أطفال وامرأة، فيما بلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض المعدية 306 حالات، وراجع عيادة التغذية والرعاية الصحية 317 مريضا.