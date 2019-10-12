تظاهرات في أربيل تنديدا بالهجوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ أربيل تظاهر الآلاف صباح أمس أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تنديدا بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا. وردد المتظاهرون هتافات منددة ورافضة للعملية العسكرية التركية التي أعلنها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، داعين إلى إيقافها فورا. وتفيد الأنباء بأن بلدات حدودية بأكملها باتت شبه خالية من السكان جراء العمليات العسكرية التركية، ويخشى من عمليات نزوح جماعية.



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