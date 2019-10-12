الجيش اليمني يتصدى لأعنف هجوم في حجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أفشلت القوات اليمنية المشتركة والجيش هجمات لميليشيات الحوثي على مواقعهم في جبهات الضالع جنوبا، وحجة على الحدود اليمنية السعودية. وأكد مصدر عسكري مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي وجرح آخرين، فيما أسر خمسة عناصر بينهم قيادي بارز، في أعنف هجوم يتصدى له الجيش الوطني بجميع محاور القتال في محافظة حجة، حيث شنت الميليشيات هجومها الواسع على مواقع المنطقة العسكرية الخامسة جنوبا في بني حسن بعبس، مرورا بمستبأ وشرق حيران، وصولا لجنوب مديرية حرض الحدودية.

من جهتها أعلنت السلطة المحلية والقيادات العسكرية بمحافظة تعز فتح طريق غراب - المطار ومفرق شرعب المطار، وأنه يتبقى على ميليشيات الحوثي الموالية لإيران فتح المنافذ والطرق أمام المدنيين المحاصرين من قبل الميليشيات في محافظة تعز.

وقال العضو في البرلمان اليمني ومحافظ تعز الأسبق علي المعمري «إن فتح الطرقات والمعابر حق مكفول لكل المواطنين حتى في أوقات الحروب»، لافتا إلى أن الحوثي يغلق المنافذ منذ سنوات أمام حركة التنقل، ويمارس انتهاكا للحقوق الإنسانية بفرض هذا الحصار على السكان بمحافظة تعز، مستشهدا بتقارير المنظمات الدولية، وآخرها تقرير فريق الخبراء الدوليين، الذي أشار إلى أن ميليشيات الحوثي تفرض حصارا على مدينة تعز.

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من جهتها حملت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي الموالية لإيران أزمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وإعاقة جهود الحكومة لصرف مرتبات المدنيين.

ودافعت في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك عن قرارها بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك تلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقله من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.