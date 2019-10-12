كيف تعامل حرس الحدود مع الناقلة الإيرانية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى حرس الحدود السعودي أن يكون تأخر عن نجدة الناقلة الإيرانية سبيتي، وأكد أنه يلتزم بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة للملاحة البحرية.

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وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إنه عند الساعة 11:47 من يوم الجمعة 12 / 2 / 1441 تم استقبال بريد الكتروني من المحطة الساحلية بجدة، تتضمن تلقيهم رسالة الكترونية من كابتن الناقلة سبيتي والتي تحمل العلم الإيراني، تفيد بتعرض مقدمة الناقلة لـ»كسر»، نتج عنه تسرب نفطي في البحر من شحنة وخزانات الناقلة.

وأضاف «عند تحليل المعلومات من قبل مركز التنسيق، بهدف القيام بتقديم أي مساعدة لازمة، تبين أن الناقلة واصلت سيرها، وأنها تبعد مسافة 67 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وأنها قامت بإغلاق نظام التتبع الآلي، مع عدم الرد على اتصالات المركز».

وتابع «وعند الساعة 15:50 تم تحديث لآخر موقع للناقلة، حيث اتضح أنها كانت تبعد مسافة 79 ميلا بحريا، جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي، وعلى مسافة 64 ميلا بحريا عن أقرب نقطة من الشاطئ، مبحرة بسرعة 9.7 عقد باتجاه 152 درجة»، مشيرا إلى أن المملكة تؤكد التزامها وحرصها على أمن وسلامة الملاحة البحرية، والتزامها بالاتفاقات والأعراف الدولية المنظمة لذلك.