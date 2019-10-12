شكرا لقرائتكم قسد تدعو واشنطن لإغلاق المجال الجوي أمام المقاتلات التركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعت أكبر جماعة كردية في شمال سوريا الولايات المتحدة إلى القيام "بمسؤوليتها الأخلاقية" بإغلاق المجال الجوي لشمال سوريا في وجه المقاتلات التركية.

وتلا ريدور خليل، الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية، بيان الجماعة الذي لم يسم الولايات المتحدة بالاسم، بل أشار إلى "حلفائنا".

وجاء في بيان السبت "لا نرغب في أن يرسلوا جنودهم إلى الجبهات الأمامية، ولا أن يعرضوا حياتهم للخطر".

وأضاف البيان "ما نريده منهم" هو إغلاق المجال الجوي في وجه المقاتلات التركية، و"هذا أمر يمكنهم القيام به بسهولة".

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كما ذكر البيان أن قوات سوريا الديمقراطية فقدت 45 مقاتلاً منذ أطلقت تركيا حملتها على شمال شرق سوريا منذ أربعة أيام.

الجامعة العربية تدين

وطالب بيان الجامعة العربية، السبت، بوقف العدوان التركي على شمال سوريا، فيما أكد على وحدة أراضي سوريا، وحمّل تركيا مسؤولية تداعيات عدوانها. وطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف العدوان التركي على سوريا.

كما حملت الجامعة العربية في بيانها، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، تركيا مسؤولية تفشي الإرهاب بعد عدوانها على سوريا.

وشدد البيان على النظر في اتخاذ إجراءات ضد تركيا رداً على عدوانها على سوريا، مشيراً إلى النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وسياحية ضد أنقرة.

ومن جهته، أشار أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، خلال مؤتمر صحافي أعقب تلاوة البيان، إلى أن هناك تفهماً للقاء جديد للجامعة العربية لتفعيل اتخاذ خطوات ضد تركيا، مشدداً على أن المعارضة السورية هي أحد عناصر المعادلة السورية، وأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية رهن إجراءات مطلوبة من السلطات في دمشق.