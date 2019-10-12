وزارة الإقتصاد: تنظيم محاضر ضبط بأفران للتلاعب بوزن ربطة الخبز

قامت فِرَق مديرية حماية المستهلك في ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ بجولات مراقبة للافران والمخابز في مختلف المناطق اللبنانية اليوم السبت بالرّغم من كَونه يوم تعطيل رسمي.

وبلغت حصيلة الافران وفروعها التي تمت زيارتها 55 فرناً، للتاكد من تسليم الخبز للمواطنين وبالالتزام بالسِعر والوزن الرسميّين للخبز العربي، كما من عدم وجود احتكار للمادّة، اضافة الى التقيّد بشروط السلامة الغذائية. وقد تمَّ تنظيم 5 محاضر ضَبط بأفران لتلاعبها بأوزان ربطة الخبز العربي .

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرارها في اداء مهامها ومراقبتها للاسواق، خلال وخارج الدوام الرسمي، لضبط المخالفات، ودعت التجار للالتزام بالنصوص القانونيّة النافذة.

وذكرت المُستهلكين بضرورة الابلاغ عن الشكاوى عَبر الاتصال على الخط الساخن ١٧٣٩ او عبر التطبيق الالكتروني على الهواتف الذكية consumer protection lebanon.