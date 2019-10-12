العربية: مقتل 16 شخصا في هجوم استهدف مسجدا في شمال بوركينا فاسو

أفادت قناة "العربية" عن "مقتل 16 شخصا في هجوم استهدف مسجدا في شمال بوركينا فاسو". فيما أوضحت وكالة "رويترز" للانباء بأن |مسلحين قتلوا نحو 15 شخصا، وأصابوا آخرين في هجوم على مسجد شمال بوركينا فاسو، أثناء الصلاة".

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