النشرة: إشتباكات عنيفة بين آل الضيقة وآل برو بحزين بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف الصاروخية

أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك بأن "إشتباكات عنيفة تدور الآن في حزين بين آل الضيقه وآل برو بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية بسبب احتفال آل برو برو بتوقيف شخصين من العائلة الاخرى ما أدى إلى استفزاز".

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