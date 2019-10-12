مقاتلون سوريون موالون لتركيا أعدموا 9 مدنيين رميًا بالرصاص شمالي سوريا

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس بأن "مقاتلين سوريين موالين لأنقرة أعدموا تسعة ​مدنيين​ رمياً بالرصاص في مناطق تقدموا فيها في إطار الهجوم التركي في ​شمال شرق سوريا​"، مشيرًا الى أن "المدنيين التسعة أعدموا على دفعات إلى الجنوب من مدينة تل أبيض الحدودية في ريف الرقة الشمالي وبينهم رئيسة حزب كردي محلي".

وفي وقت سابق، أفاد مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية "تم إعدامها برفقة سائق السيارة".

وبدأت أنقرة ومقاتلون سوريون موالون لها في التاسع من الشهر الحالي هجوماً ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا. وتتركز المعارك يرافقها قصف تركي مدفعي وجوي كثيف على منطقتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض.

والهجوم هو الثالث الذي تشنّه ​تركيا​ مع فصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل عام 2016 سيطرت فيه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية.