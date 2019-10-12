مسؤول روسي: موسكو تنظر بتفهم إلى قلق أنقرة فيما يتعلق بحماية أمنها القومي

علق مساعد الرئيس الروسي، ​يوري أوشاكوف​ على العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، داعياً جميع الجهات إلى "ضبط النفس ودراسة خطواتهم التالية بعناية"، مشيراً إلى انه "بالنظر إلى بدء العملية العسكرية التركية شمالي سوريا فإننا نعتبر أنه من المهم أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، وأن تدرس بعناية خطواتها العملية بشكل أساسي حتى لا يلحق الضرر بالتدابير المتخذة للتسوية السياسية اللازمة للعملية السياسية".

وشدد أوشاكوف على أن "اجتماع اللجنة الدستورية يجب ألا تحبطه أي أعمال غير حذرة"، مؤكدا أنه "يجب أن لا يعاني المدنيون جراء العملية العسكرية التركية في سوريا، وأنه يجب ضمان إجراءات الاستقرار مع مراعاة مصالح جميع الجماعات العرقية والطائفية في سوريا".

ولفت إلى أن "روسيا تنظر بتفهم، إلى قلق أنقرة فيما يتعلق بحماية أمنها القومي"، مشدداً على أن "هناك قواعد قانونية دولية أساسية تدعم الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستعادة السلام في سوريا.أولا وقبل كل شيء، الالتزام بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية واحترام سيادتها".