علق مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف على العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، داعياً جميع الجهات إلى "ضبط النفس ودراسة خطواتهم التالية بعناية"، مشيراً إلى انه "بالنظر إلى بدء العملية العسكرية التركية شمالي سوريا فإننا نعتبر أنه من المهم أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس، وأن تدرس بعناية خطواتها العملية بشكل أساسي حتى لا يلحق الضرر بالتدابير المتخذة للتسوية السياسية اللازمة للعملية السياسية".
وشدد أوشاكوف على أن "اجتماع اللجنة الدستورية يجب ألا تحبطه أي أعمال غير حذرة"، مؤكدا أنه "يجب أن لا يعاني المدنيون جراء العملية العسكرية التركية في سوريا، وأنه يجب ضمان إجراءات الاستقرار مع مراعاة مصالح جميع الجماعات العرقية والطائفية في سوريا".
ولفت إلى أن "روسيا تنظر بتفهم، إلى قلق أنقرة فيما يتعلق بحماية أمنها القومي"، مشدداً على أن "هناك قواعد قانونية دولية أساسية تدعم الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستعادة السلام في سوريا.أولا وقبل كل شيء، الالتزام بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية واحترام سيادتها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: موسكو تنظر بتفهم إلى قلق أنقرة فيما يتعلق بحماية أمنها القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.