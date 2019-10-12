رئيس وزراء بلغاريا دعا الاتحاد الأوروبي للتخلي عن موقفه العدواني حيال تركيا

دعا رئيس الوزراء البلغاري ​بويكو بوريسوف​، الاتحاد الأوروبي إلى "التخلي عن موقفه العدواني تجاه تركيا"، مشيدا بـ"جهود أنقرة في مكافحة الهجرة غير النظامية"، مشيراً إلى ان "تركيا تطبق على أكمل وجه التفاهمات المبرمة مع بلغاريا بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية".

ولفت إلى أن "الحدود البلغارية في الوقت الحالي ليست تحت ضغط المهاجرين"، مشدداً على "ضرورة تركيز الاتحاد الأوروبي على الدبلوماسية والمقاربة البناءة في علاقاته مع تركيا"، مشيراً إلى أنه "فلتضع بروكسل موقفها العدواني حيال تركيا جانبا، فبروكسل بعيدة، أما حدود تركيا فهي ملاصقة لنا، وهناك 4 ملايين مهاجر ينتظرون".

وأشار إلى أن "هناك اتفاقا واضحا بين صوفيا وأنقرة، قائم على أسس حسن الجوار، وتابع "كما ترون فضغط المهاجرين على حدودنا معدوم"، لافتاً إلى أنه "ليست لدينا نية لإنشاء مخيمات جديدة للمهاجرين واللاجئين، بذريعة ترقب موجة هجرة جديدة".

وأفاد بأن "المخيمات والأسلاك الشائكة ومختلف أنواع الجدران، لا يمكنها أن تكون حائلا أمام الهجرة غير النظامية"، لافتاً إلى أنه سيزور بروكسل الخميس المقبل، لمناقشة الموضوع مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى "أهمية علاقات حسن الجوار والدبلوماسية والتفاهم المتبادل مع تركيا"، مشدداً على أن "الدبلوماسية هي الحل الوحيد للمشاكل في سوريا".