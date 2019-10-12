قتيل ومفقودون جراء إعصار "هاغيبيس" في اليابان

قتل شخص وأصيب أكثر من 60 آخرين، وفقد أربعة في ​اليابان​ جراء ​إعصار​ "هاغيبيس" العنيف الذي ضرب الأرخبيل الياباني من الجهة الجنوب شرقية.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الإصابات الناجمة عن الإعصار سجلت في 23 منطقة في اليابان، مشيرة إلى أنه عثر على قتيل في محافظة تشيبا داخل شاحنة مقلوبة، وسجل الأطباء وفاته في المكان.

وأكدت أن أربعة أشخاص في عداد المفقودين في محافظتي شيزوكا وغوما.

وأهابت السلطات اليابانية في وقت سابق من اليوم السبت بـ4.2 مليون مواطن مغادرة مناطقهم، فيما تم إجلاء 50 ألف شخص من محافظات ميه وطوكيو وشيزوكا وشيبا، وفقا لما نقلته قناة "إن إتش كي" المحلية.