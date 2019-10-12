الخارجية التركية تستنكر بيان الجامعة العربية وتصفه بالخيانة

استنكرت ​وزارة الخارجية التركية​ البيان الصادر عن ​الجامعة العربية​ بعد إجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة. ووصفت الخارجية التركية بيان الجامعة بـ"الخيانة" بسبب "دعمة تنظيمات إرهابية"، معتبرة أن "أكثر المتضررين من إرهابي الـ pyd هم العرب".

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