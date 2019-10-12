هيئة الانتخابات التونسية: الإقبال ضعيف على التصويت في الخارج

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن "نسبة التصويت في الخارج بلغت 6 بالمئة"، متوقعا "ارتفاعها في الساعات القادمة"، معرباً عن أمله في "أن تتجاوز نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الـ50 بالمئة "لأهمية الموعد وسهولة الاختيار بين مرشحين اثنين"، مؤكدا أنه "لم يتم تسجيل أي خروق للصمت الانتخابي".
وانطلقت أمس الجمعة عمليات تصويت التونسيين المقيمين في الخارج وستستمر ليوم غد، فيما يتوجه التونسيون في الداخل غدا الأحد 13 تشرين الاول، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الدور الثاني للفصل بين المرشحين نبيل القروي، وقيس سعيد.
وفي الدور الأول للانتخابات، فاز المرشح المستقل قيس سعيد بـ620711 صوتا وهو ما مثل 18.4% من الأصوات، فيما حاز المرشح نبيل القروي عن حزب قلب تونس على 525517 صوتا ما يمثل 15.58% من الأصوات.
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