الخارجية القطرية تدعو إلى الحوار لتخفيف التوترات الحالية في الإكوادور

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر أن "قطر تتابع بقلقٍ شديد التطورات الأخيرة في جمهورية الاكوادور"، داعيةً إلى "الحوار كوسيلة لتخفيف التوترات الحالية"، مشيرة إلى أن "قطر ستبقى داعمًا للسلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي لشعب ​الإكوادور​".

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