جبور: موقف باسيل في الجامعة العربية فئوي لا لبناني

اعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن موقف وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ في ​الجامعة العربية​ يشكل خروجا عن ​سياسة​ النأي بالنفس والبيان الوزاري والتضامن الحكومي والموقف العربي الذي أعاد التشديد على القرار الدولي 2254 من دون الالتفات إلى موقف باسيل.

ولفت إلى أن باسيل عبّر عن موقفه كرئيس تيار وليس كوزير للخارجية، وهو موقف فئوي لا لبناني.