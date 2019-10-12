المكتب الإعلامي للطبش: أبواب مكتبها في مجلس النواب مفتوحة أمام المواطنين

لفت المكتب الإعلامي لعضو "كتلة المستقبل" النائب ​رولا الطبش​ إلى أنه "استكمالاً لتجربة الخط الساخن الناجحة، والذي وُضع بتصرف كل اللبنانيين، منذ اللحظة الاولى لدخول النائب الطبش الندوة البرلمانية، وبعد دراسة كل الاقتراحات الواردة، وبعد إنجاز العديد والعديد من الخدمات عبره، وجدت الطبش انه نتيجة الظروف المعيشية والاقتصادية الدقيقة، كان لتجربة الخط الساخن الأثر الطيّب عند المواطنين، إذ اصبح حلقة تواصل حقيقية في تأمين أبسط حقوق المواطنية وهي تؤكد على الاستمرار في هذه التجربة الناجحة خصوصا بعد كل المطالبات بضرورة استمرارها، على الرغم من الضغط الكثيف للمراجعات، والتي قد تحول احيانا دون اتمام الأمر بالطريقة المنتظرة او بالسرعة المطلوبة".

وأشار إلى أن "الطبش تُطالب بتعميم ثقافة التعاضد الاجتماعي عند كل المسؤولين خصوصا المُنتخبين منهم، للوقوف عند حاجات المواطنين الكثيفة والمُحقة، لان الأزمة الإجتماعية الخانقة تُحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم، من هنا، وايمانا منها بدور النائب في خدمة المواطنين، الى جانب الدور التشريعي الذي تحرص على اتمامه بكل مهنية واحتراف، وتنظيماً لوسائل التواصل بهدف التفاعل اكثر وتأمين الخدمة الأشمل، أوضحت الطبش ان التواصل معها يتم عبر أبواب مكتبها في مجلس النواب مفتوحة أمام المواطنين، وذلك من الأثنين إلى الجمعة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصرا، الاتصال بالخط الساخن 70642030 (عادي وواتساب) المتوافر من الأثنين إلى الجمعة، الاتصال بالرقم 01955000 مقسم 702، ضمن الدوام الرسمي أو البريد الإلكتروني [email protected] وتتمنى من المواطنين اعتماد وسائل الاتصال المذكورة دون غيرها بغية خدمتهم بفعالية وبتنظيم مثمر، شاكرةً ثقتهم وواعدة بالاستمرار في دورها المتكامل".