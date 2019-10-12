حنا المقدسي في ذكرى 13 تشرين: سنكون في طليعة القوى التي تناضل من أجل إنقاذ هذا الوطن

أشار العميد الركن المتقاعد حنا المقدسي إلى أننا "نشعر بالألم والحزن وبعبثية الحياة"، لافتاً إلى أن شهداء 13 تشرين قاتلوا دفاعاً عن الحرية والسيادة وإستقلال لبنان، وكانوا مفعمين بالأمل يتوقون إلى رؤية هذا الوطن ينهض ويتقدم.

وفي كلمته في الإحتفال الذي نظم في الضبية، لفت إلى أنه "لا يسعنا إلا أن نسأل لماذا استشهد هؤلاء الشبان الطيبون، أمن أجلِ أن نصل الى هذا الوضع المزري؟ دولةٌ فاشلة تحكمها عصابات. فساد لا يتصوّره عقل. بلد تعيس، سيء الحظ، تمكنت منه مجموعة من الضباع، نهشت لحمه طيلة ثلاثين عاماً، ولا تزال".

وتحدث عن "زمرة من السياسيين، بينهم بعض الأولاد، يعبثون بمصير البلاد والعِباد. عقدوا الصفقات وكدّسوا الأموال وأتخموا الإدارات بالأزلام والمحاسيب، وأوصلوا البلد الى الإفلاس".

وأشار إلى أنه "بدلاً من وقف الهدر، يرهِقون الناس بالضرائب والرسوم ويُقتّرون على العسكريين، وما يسمّى بالهدر، من باب التلطيف، هو في الواقع نهب منظّم للمال العام".

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وأضاف: "حتى إنهم وصلوا الى حد الرغبة في إسكات الناس لمنعِهم من الشكوى والتذمر. والناس منهكون. يكافحون لتدبير معيشتهم، ومنهم من فقد الأمل، وبدأ يبحث عن سبلِ الهِجرة".

وتوجه إلى الشهداء بالقول: " لقد ضحيتم بأغلى ما تملكون. ولن نسمحَ بأن تذهب تضحياتُكم سُدى وأن تكون دماؤكم قد ذهبت هدرا"، مشددا على أن "القصّة لم تنته بعد والعبرة في النهاية، وخاتمة القِصة نحن سنكتبُها، نحن القيّمون على المبادئ و ضميرُ القضيّة زالخطُّ التاريخي".

وأضاف: "نوفيكم حقّكم عندما نعمل من أجل الوطن الذي كُنتم تحلمون به، عهدا لكم أن نكون في طليعة القوى التي تناضلُ من أجل إنقاذ هذا الوطن، حتى يكون لنا وطن حر، سيّد، مستقلّ، متحرر من الطائفية، يحترم الإنسان، ويؤمّن له حياة كريمة، أما الذين استغلّوا تضحياتِكم، وتسلّقوا على جُثثِكم، وحصلوا على مناصب لا يستحقّونها، وأحاطوا أنفسَهم بالمتزلّفين وأصحاب المال، وبالخدمِ والأذناب، وهم اليوم يعيثون في الأرض فسادا، ويتشدقون على المنابر، مُعجبين بأنفسهم، وينطِقون بالكلام الفارغ، ويتبجّحون بإنجازات وهمية، ويثيرون عواطف أتباعِهم بالكلام الطائفي، تحرّكهم أوهام هي أشبه بحلمِ إبليس في الجنة، فالتاريخ لن يرحمهم. ويوم الحِساب قريب".