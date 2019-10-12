LBC: اجتماع لجنة الاصلاحات امس خلص الى التوافق على انجاز الموازنة

علمت قناة الـ"LBC" أن "اجتماع لجنة الاصلاحات امس خلص الى التوافق على انجاز ​الموازنة​ ومن ضمنها بعض الاصلاحات بالتوازي مع اقرار اصلاحات من خارج الموازنة وطلب دراسة ما تبقى مع تحديد مواعيد زمنية للانتهاء من كل ملف"

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