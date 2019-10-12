MTV: الحريري كان صارما جدا في حديثه مع ممثلي شركات النفط

أفادت معلومات للـMTV ، بأن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كان صارمًا جدًّا في حديثه في السراي الحكومي مع ممثلي ​شركات النفط​ وأكّد أن الحكومة لن تسكت عن أي تصرف من هذا النوع بعد اليوم وستأخذ تدابير حازمة ضمن الأطر القانونية".

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