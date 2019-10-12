مصادر بعبدا لـLBC: مشروع الموازنة قد يقر بجلسة نهائية يوم الخميس المقبل ببعبدا

لفتت مصادر قصر بعبدا عبر قناة الـ"LBC" إلى أنه "بعيداً من الاعلام تابع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ المعالجات لوقف التحركات الاعتراضية الصادرة عن بعض النقابات"، مشيرةً إلى أن "المعالجات تتم تباعا والتعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يتم شرحه للجهات التي التسبت عليها آليات تطبيقه".

وأشارت إلى أن "اجراءات مالية مهمة ستصدر قريبا والتشاور جار بشأنها بين رئيس الجمهورية مشيال عون ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​"، مستغربةً "ظاهرة برمجة التحركات الاعتراضية دفعة واحدة في وقت المعالجات مستمرة للمطالب التي ظهرت دفعة واحدة منذ سفر الرئيس عون والقائه كلمته في الامم المتحدة "، مشيرةً إلى أن "مشروع الموازنة قد يقر ويحال في مجلس النواب في جلسة نهائية يوم الخميس المقبل خلال جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في قصر بعبدا".

كما علمت قناة الـ"LBC" أن "تحقيقا قضائيا سيبدأ في ملف فساد وهدر أموال عامة مطروحة حوله علامات استفهام كبيرة"، مشيرةً إلى ان "التعيينات القضائية مرحة إلى ما بعد اقرار الموازنة في مجلس الوزراء وستأتي تباعا لا في سلة واحدة".